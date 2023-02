Blowen op straat in Amsterdamse binnenstad vanaf half mei verboden

De gemeente wil met het verbod, dat vooral gericht is op het terugdringen van overlast door ‘toeristen en dagjesmensen’, de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad verbeteren.

Vanaf half mei mag in de oude binnenstad van Amsterdam niet meer op straat geblowd worden. Dat heeft burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) donderdag bekendgemaakt. De gemeente wil zo de overlast door drugsgebruik, met name door ‘toeristen en dagjesmensen’ op de Wallen terugdringen. Ook zal het bestaande alcoholverkoopverbod voor onbepaalde tijd gaan gelden en moeten horeca en sekswerkbedrijven vanaf 1 april eerder sluiten. Het maatregelenpakket wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad en omwonenden.

Burgemeester Halsema is al jaren bezig de leefbaarheid en veiligheid van het Wallengebied te verbeteren, waar bewoners ernstige overlast ervaren door onder meer massatoerisme en middelenmisbruik. Onderdeel van die campagne was het weren van toeristen uit coffeeshops, maar de gemeenteraad keurde dat idee in grote meerderheid af. Het algehele blowverbod op straat is de volgende poging van de burgemeester om de overlast aan banden te leggen. Als de maatregelen niet voldoende effectief zijn zal ‘ook worden gekeken’ naar het verbieden van blowen op terrassen bij coffeeshops.

Ook voor de prostitutie worden de regels flink aangescherpt, omdat die sector veel overlast veroorzakende bezoekers zou aantrekken. Bordelen mogen momenteel tot 6 uur ’s ochtends openblijven. Vanaf april mogen klanten maar tot 1 uur naar binnen, en twee uur later moeten bordelen gesloten zijn. Als het aan Halsema ligt komt er bovendien op termijn een zogenoemd ‘erotisch centrum’ buiten de binnenstad, waar de Amsterdamse prostitutiesector naartoe zal moeten verhuizen. Aan dat voorstel wordt al jaren gewerkt, en binnen de coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 is er nog geen overeenstemming over. Ergens dit jaar wil Halsema de beoogde locatie van het erotisch centrum bekendmaken.