Chinese ‘spionageballon’ vloog mogelijk ook over België

De Chinese ballon die zaterdag door het Amerikaanse leger uit de lucht werd geschoten, bevatte elektronische surveillancetechnologie. De ballon zou al ‘over meer dan veertig landen’ zijn gevlogen om inlichtingen te verzamelen.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden veroordeelde het incident over de partijen heen.‘De Chinese ballon werd speciaal ontwikkeld om bewakingsoperaties uit te voeren en werd gemaakt door een fabrikant die banden heeft met het Chinese leger’, zo meldt het departement Buitenlandse Zaken van de VS. ‘Hij was dus wel degelijk uitgerust om Amerikaanse communicatie te volgen en inlichtingen te verzamelen.’

Volgens een hoge functionaris konden U-2-spionagevliegtuigen beelden in hoge resolutie maken waarop bewakingsapparatuur te zien was, wat niet strookte met de bewering van Peking dat het om een weerballon ging die uit koers was geraakt. ‘De ballon had meerdere antennes die hoogstwaarschijnlijk in staat waren om communicatie te verzamelen en te lokaliseren’, zo luidde het nog. ‘De ballon was ook uitgerust met zonnepanelen die groot genoeg waren om de bewakingsapparatuur van stroom te voorzien.’

Deel van een vloot

De ballon viseerde niet enkel de VS, maar maakt deel uit van een vloot die al over meer dan veertig landen verspreid over vijf continenten is gevlogen, zo verklaarde Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken woensdag al. De Amerikaanse overheid neemt nu contact op met alle betrokken landen. ‘Zoals veel andere landen werd ook België door de VS op de hoogte gebracht van het onderzoek’, zo klinkt het bij de FOD Buitenlandse Zaken. Die wilde echter niet bevestigen of dat betekende dat de ballon ook daadwerkelijk over ons land is gevlogen.

In de VS zou de ballon echter geen ‘buit’ hebben kunnen maken. ‘We konden het exacte traject van de ballon volgen en ervoor zorgen dat er geen activiteiten of gevoelige en niet-versleutelde communicatie in de buurt plaatsvonden’, zo luidt het in de VS. ‘Het Amerikaanse leger nam onmiddellijk maatregelen om zich te beschermen tegen het verzamelen van gevoelige informatie. We gaan bekijken of we de spionageactiviteiten van China - die een bedreiging vormen voor onze nationale veiligheid en die van onze bondgenoten - nog meer aan het licht kunnen brengen en beter kunnen aanpakken.’

Sancties?

Deze nieuwe details zullen de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China nog meer onder druk zetten. De onthulling van de ballon, die zaterdag voor de kust van South Carolina uit de lucht werd geschoten door een F-22-gevechtsvliegtuig, leidde eerder al tot het uitstel van de reis van minister Blinken naar China. Die reis stond nochtans al een tijdje gepland, net om te proberen om de banden tussen de twee grootste economieën ter wereld te normaliseren. ‘De Verenigde Staten zullen nu onderzoeken of er na deze inbreuk sancties tegen China nodig zijn’, zegt het departement.

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werd er vanmiddag gestemd over de kwestie. Er werd unaniem voor gekozen om China te veroordelen voor de spionageballon. Volgens The New York Times was er ‘woede tegenover China over het incident in heel Washington’.