Meteen goud voor Lotte Kopecky op EK baanwielrennen

Van een droomstart gesproken. Lotte Kopecky (27) won op het EK baanwielrennen in Grenchen goud in de afvalling. Ze verlengt zo haar Europese titel en kan vrijdag in het omnium en zondag in de ploegkoers voor nog meer glorie gaan.

De afvalling is simpel: om de twee ronden valt de laatste renster af. Het komt er dus op aan om je niet te laten verrassen in het gewoel. Kopecky bleef heel de tijd attent voorin. De race werd even geneutraliseerd na een val, maar onze landgenote bleef de focus houden. Toen ze alleen nog met de Nederlandse Maike van der Duin en de Française Valentin Fortin overbleef was de medaille een feit. Voor het goud ging het finaal tussen haar en Fortin. Na een spannende spurt hield ze net stand.

Kopecky werd vorig jaar al Europees en wereldkampioene in de afvalling. Ze rijdt vrijdag nog het omnium en zondag de ploegkoers met Shari Bossuyt. De puntenkoers, die ze vorig jaar ook won op het EK, rijdt ze zaterdag niet.