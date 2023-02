Super League lanceert nieuw plan voor open competitie met tachtig clubs

A22, het bedrijf achter de Super League, wil alsnog een aparte Europese supercompetitie oprichten: niet gesloten, maar open dit keer. ‘Let op, dit is een wolf met grote tanden’, waarschuwen critici.

De Super League mag dan juridisch bijna dood zijn, het idee erachter is dat niet. Anderhalf jaar nadat twaalf rebellerende topclubs (AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham) een bom legden onder het Europese voetbal, zijn de rookwolken niet volledig opgetrokken.

De lancering van een gesloten elitecompetitie naar Amerikaans model – een Super League – stootte in de lente van 2021 op zodanig veel verzet (inclusief van supporters en politieke leiders als Boris Johnson) dat de meeste topclubs al na enkele dagen de stekker uit het project trokken. Barcelona, Real Madrid en Juventus hielden echter vast aan het idee van een Super League. Een overkoepelend bedrijf genaamd A22 Sports Management onderzoekt sindsdien achter de schermen naar de haalbaarheid van het project.

Sportieve prestaties

Anticiperend op een dreigend juridisch ‘njet’ voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, lijkt het commerciële A22 nu te mikken op een opmerkelijke doorstart van de afgeschoten Super League. Opvallend daarbij is dat de Super League niet langer een gesloten, maar wel een open competitie zou worden van 60 tot 80 clubs. Net als in de bestaande Europese voetbalcompetities – zoals de Champions League – zou de toegang verdiend moeten worden met sportieve prestaties.

Dat laatste idee zou alvast positief onthaald zijn door een aantal van de bevraagde voetbalclubs. Eerder lekte al uit dat A22 de voorbije maanden overleg pleegde met een vijftigtal clubs uit twaalf verschillende landen, waaronder België, Nederland, Portugal, Denemarken en Schotland, in de hoop zo meer goodwill te creëren bij de clubs uit de zogeheten ‘middenklasse’. Volgens A22 zijn de meeste clubs het ermee eens dat ‘verandering nodig is’.

Veertien wedstrijden per seizoen

Om hen over de streep te trekken, zwaait de verguisde Super League met heel wat lekkers. Alle deelnemers zouden minimaal veertien Europese wedstrijden per seizoen spelen. De eigen vaderlandse competities worden niet vervangen en blijven primordiaal. Er komen meerdere divisies. En de Super League zou jaarlijks minimaal 400 miljoen euro investeren in de niet-deelnemende clubs en in grassrootsinitiatieven (lees: jeugdopleiding). Dat is dubbel zoveel als nu.

• Blikvanger | Andrea Agnelli, de slang die op twee paarden wedde

Financiële transparantie en controle van onafhankelijke organen staan ook op de lijst met tien basisprincipes die uit de feedback van de bevraagde clubs naar voren is gekomen. Zo zou de nieuwe Super League willen werken met een Financial Fair Play die strenger is dan de voorwaarden van de Europese voetbalbond Uefa.

Wolf met grote tanden

De voorzitter van de Spaanse Liga, Javier Tebas (een notoire tegenstander van de Super League) trok gisteren op Twitter meteen aan de alarmbel. ‘De Super League is de wolf die zich verkleedt als grootmoeder om het Europese voetbal om te tuin te leiden. Maar zijn neus en tanden zijn enorm groot. Vier divisies in Europa? Uiteraard spelen zij in de eerste divisie, zoals in de eerder voorgestelde hervorming in 2019. En wie gaat de competitie beheren? Natuurlijk enkel de grote topclubs’, klonk het scherp.

Ook de Europese supportersfederatie liep gisteren niet warm voor het nieuwe plan. ‘Een open competitie? Die hebben we al: ze heet de Champions League’, klonk het donderdag schamper. ‘Het echte wandelende lijk in het Europese voetbal is de Super League.’

Uitspraak Europees Hof

De timing van het nieuwe, aangepaste voorstel voor de Super League is niet onschuldig. In het voorjaar wordt een uitspraak verwacht van het Europees Hof van Justitie over de kwestie. Eerder adviseerde de advocaat-generaal van het Europees Hof al dat A22 vrij is een competitie op te richten, maar dat de Uefa en de Fifa het recht hebben clubs uit competities te weren die worden georganiseerd door de bonden. Die conclusie is niet bindend en het moet nog blijken of het Hof er uiteindelijk in meegaat. Maar de kans daarop is groot.