Bij zijn bezoek aan de Europese instellingen maakte president Zelenski nogmaals duidelijk dat Oekraïne vecht voor de Europese waarden en vrijheden. Daarom is het belangrijk dat Europa sneller beslist over alle mogelijke steun, inclusief gevechtsvliegtuigen.

Hij kwam, zag en maakte indruk. Of Volodimir Zelenski ook gezegevierd heeft bij zijn bezoek aan Brussel, zal later moeten blijken. Zijn passage in het Europees Parlement en de Europese Raad was eerder ...