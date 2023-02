Bouchez: ‘Wil de PS dan “le Parti de la Sieste” worden?

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Ambitie (1)

‘Als de PS “le parti de la sieste” wil worden, dan is dat haar volste recht, maar het beledigen van Franstaligen is onaanvaardbaar’, schetste MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez donderdag op La Première op de RTBF de ambitie van de PS. Hij reageert daarmee op de ‘mop’ van zijn concurrent en PS-voorzitter Paul Magnette eerder deze week in Dag Allemaal, waar eerder al veel om te doen was. ‘Walen genieten graag van het leven. Is dat zo verkeerd?’, liet hij daar optekenen.

Volgens Bouchez willen de Franstaligen helemaal geen siësta houden. ‘Er zijn miljoenen Franstaligen die ’s morgens opstaan om te werken en die willen werken’, zei Bouchez nog. ‘De PS heeft zo de verkiezingscampagne van Bart De Wever gelanceerd.’

Ambitie (2)

Over de openlijke sollicitatie van Magnette voor het premierschap zegt Bouchez dan weer ‘het onverantwoord te vinden om na te denken over de persoonlijke carrière als je de toestand van het land ziet’. Bijzonder, want in november verkondigde Bouchez in De tafel van vier dat ‘er als partijvoorzitter maar één andere interessante functie is, en dat is het premierschap’.

Een boom opzetten

In het maandelijkse tijdschrift Samenleving en Politiek duikt alweer een nieuw interview met Magnette op. En jawel, de moppentrommel gaat er weer in open, deze keer over Raoul Hedebouw, de voorzitter van de PVDA/PTB. ‘Hij steunt bedrijfswagens, lagere accijnzen op alle types benzine en voor altijd, prijsblokkeringen, e-commerce, enzovoort. PTB geeft onmiddellijke koopkrachtantwoorden aan iedereen, maar heeft geen visie over de transitie. Ze is meer populistisch dan links. Bovendien wil PTB geen verantwoordelijkheid nemen. (schamper) Haar strategie is om in 2024 in een paar steden aan de macht te komen, in 2029 in een tiental steden, en dan in 2034 heel misschien in de Waalse gewestregering te stappen. We zullen eerder koolstofneutraal zijn dan dat PTB klaar is om te regeren.’

Een boom vellen

Na een intense politieke discussie werd de bijna 100-jarige eikenboom op het perceel van Dominique Cool (N-VA), burgemeester van Langemark-Poelkapelle, dan toch omgehakt. Per dag dat de boom zou blijven staan, hing hem een dwangsom van 100 euro boven het hoofd, schrijft hij op Facebook. Cool had een kapvergunning aangevraagd, omdat buren hadden geklaagd over overlast. De boom staat aan de grens van een perceel van de burgemeester, tegen de omheining van de buren. Enkele gemeenteraadsleden verzetten zich tegen de kap.

De zaak kreeg vertakkingen elders in Vlaanderen, toen natuuractivist Ivan De Clerck die ter harte begon te nemen. ‘De eik zou geplant zijn in het geboortejaar van wijlen Queen Elizabeth II in 1926, dus net nog geen 100 jaar geleden’, schreef hij op de pagina ‘Vlaanderen, laat je bomen leven. Misschien dat protest nog iets kan veranderen?’

Cool haalt uit naar de ‘tjeven’ en mensen die het gerucht verspreidden dat hij de boom wilde laten omhakken omdat hij de grond misschien zou hebben willen verkavelen. ‘De hele parochie en omliggende (sic) moesten en zouden het weten welke boomschurken wij wel niet zijn’, schreef hij. ‘Ondertussen blijven wij gesterkt dat het vooral katholieken zijn die enorme deuken aanbrengen in de lokale politiek. Zeker op deze manier.’