Staatssecretaris De Moor: ‘België moet migratiediscussie mee in handen nemen’

‘Het is van het grootste belang dat België deze migratiediscussie Europees mee in handen neemt’, zegt staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V). Volgens de N-VA en Vlaams Belang laat de regering die kans net liggen.

‘Ik erger mij er een beetje aan dat alles gereduceerd wordt tot de vraag of je voor of tegen een hek bent. Het gaat om infrastructuur om onze Europese grenzen te beschermen. Het gaat onder meer ook om camera’s en controles’, zei Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere donderdag in Villa politica op VRT. ‘Er is een grote toestroom van vluchtelingen in Europa. Als je dat niet controleert, zullen heel veel mensen op een onveilige manier naar hier komen. Die verdwijnen vaak in de illegaliteit in plaats van asiel aan te vragen. Dat willen wij absoluut niet.’

Alleen is dan de vraag hoe ons land daarin nog invloed wil uitoefenen. Omdat de Vivaldi-meerderheid het niet eens raakte, kon premier Alexander De Croo (Open VLD) donderdag geen standpunt innemen op de Europese top over Asiel en Migratie. De meerderheid was verdeeld over de bouw van een hek of muur op de grens tussen Bulgarije en Turkije, en de koppeling van ontwikkelingshulp aan medewerking met het terugkeerbeleid. Maar ook over in de discussie rond de gemeenschappelijke ­financiering van bijkomende grenscontroles, zoals patrouilles, kwam ons land niet tussen. De PS en de groenen willen niet weten van die maatregelen, tot grote frustratie van de liberalen en CD&V.

De N-VA en Vlaams Belang legden staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) in de Kamer op de rooster. Vanuit de meerderheid kwamen er geen vragen. ‘Bent u niet beschaamd?’, vroeg Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. ‘37.000 asielzoekers vorig jaar en u kan geen standpunt innemen? Wij zijn een van de topbestemmingen in de Europese Unie, we hebben kraakpanden, uw koffiezetapparaat is in beslag genomen en u kan geen standpunt innemen?’ Ook Theo Francken drukte op de interne onenigheid. ‘Dit is asielchaos. Er staat een tentenkamp tussen Molenbeek en Brussel-stad en u wordt dagelijks veroordeeld.’

De Moor antwoordde dat ‘ongecontroleerde secundaire stromen’ tegenhouden prioritair is. ‘De migratiedruk is onhoudbaar. Er is niets mis met grenzen of met grenscontroles. Ook in Zaventem hebben we fysieke grenzen, dat is de buitengrens van de Europese Unie. En wie niet de nodig papieren heeft, kan daar asiel aanvragen. Wij kunnen niet de hele EU ommuren. Maar er is een betere controle nodig van grenzen. Het verschil met u, meneer Van Grieken en meneer Francken, is dat er bij ons een deur in dat hek is en we hulp bieden aan wie die nodig heeft.’

De Moor zei voorts dat ons land wél gewogen heeft op de top. ‘Het is ook in het grootste belang dat België deze migratiediscussie mee in handen neemt.’