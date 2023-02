De zoon van Bobbejaan Schoepen krijgt groen licht van de Vlaamse regering voor een recreatiepark aan de luchthaven van Deurne. De burgemeesters van Wommelgem, Borsbeek en Mortsel vrezen nog meer auto’s. ‘Het zal vooral een pretpark voor de mensen in de file zijn.’

‘Bring me back to the railroad track’, zong de Duitse groep Captain Jack in het eurodancenummer ‘Captain Jack’ in 1995. Nu is het zover: er is een spoorlijntje gepland voor een nieuw recreatiecentrum ...