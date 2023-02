7.000 ontslagen bij Disney terwijl streamingdienst krimpt

Bij entertainmentreus Disney verdwijnen 7.000 jobs. Het product waarop het bedrijf zijn toekomst heeft ingezet, Disney Plus, verloor voor het eerst abonnees.

In november dumpte Disney zijn ceo Bob Chapek om diens voorganger, Bob Iger, terug te brengen. Die kon, bij de bekendmaking van de eerste kwartaalresultaten sinds zijn terugkeer, best aardige cijfers voorleggen, vooral dankzij forse groei bij de pretparken. De omzet groeide met 7,8 procent naar 23,5 miljard dollar, iets meer dan verwacht.

Maar de streamingdienst Disney+ blijft fors geld verliezen: ruim 1 miljard dollar in één kwartaal. En de dienst verloor ook gebruikers. Dat was niet onverwacht: in India speelde Disney de rechten kwijt op de cricketmatches van de eerste divisie, die te zien waren op Disney+ Hotstar (zoals de streamingdienst daar heet). Daardoor verloor Disney op slag 3,8 miljoen abonnees. Elders was er nog groei, maar die is wel ernstig vertraagd. In de VS en Canada kwamen er 200.000 abonnees bij voor Disney+. Disney+ heeft nu 161,8 miljoen abonnees, een verlies van 2,4 miljoen.

Als Disney’s drie streamingdiensten worden opgeteld, Disney+, Hulu en het in sport gespecialiseerde ESPN+, heeft Disney in totaal 234,7 miljoen streaming-abonnees, nog net iets meer dan de 230,8 miljoen van Netflix. Bij Netflix is het aantal abonnees, na een terugval vorig jaar, weer aan het toenemen. Maar het is duidelijk dat de groeicijfers uit de lockdown-periode niet meer terugkomen. Beide bedrijven hebben inmiddels een goedkopere abonnementsformule met reclame geïntroduceerd.

Iger schrapt 7.000 jobs, of zo’n 3 procent procent van het totale personeel en kondigt ook een reeks andere besparingen aan die samen 5,5 miljard dollar kosten moeten snoeien. Disney staat onder druk van investeerders, onder meer van miljardair Nelson Pelz, om de winstgevendheid te verbeteren. Het nieuws van de besparingen deed de aandelenkoers alvast ruim 5 procent opveren.