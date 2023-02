Wat eten we deze week? Stiekeme groenten voor moeilijke eters

Ze zijn van alle leeftijden, de mensen die moeizaam voldoende vitaminen eten. Wie voor hen moet koken, kan gelukkig rekenen op gewiekste groenten die zich makkelijk laten eten door zoet te zijn, of smeuïg, of kleurrijk, of dat alles tegelijk. Leg ze op vehikels als pizza of tortilla en vermom ze als snack of taart, en voor je het weet vragen ze om méér.

MAANDAG

Tomatensoep als understatement

‘Zes groenten!’ Dat zegt mijn vader elke keer wanneer hij ons gezin zijn zelfgemaakte tomatensoep geeft. In onderstaand recept zijn het er vijf, wat nog steeds veel is voor iets dat zo eenvoudig klinkt. De kinderen hoeven het niet te weten, zolang de soep maar rood is en bij voorkeur opgeleukt is met vermicelli, lettertjes, croutons, balletjes of een sierlijke sliert room.

DINSDAG

Groene pastasaus die niets met pesto te maken heeft

Bij ons thuis spreken we niet van bolognese of pesto. Spaghetti is ‘rood’ of ‘groen’. En die laatste geniet de voorkeur van de kinderen. Omdat ze pesto lekker vinden en omdat ze groen een mooiere kleur vinden. Dus wat als ik pesto vervang door een smeuïge, groene saus van boerenkool? Dan eten ze die op zonder zich vragen te stellen.

WOENSDAG

Een snoepje uit de grond

Eerlijk? Soms vind ik zoete aardappelen té zoet. Ik counter ze daarom het liefst met pittige tegenhangers als rauwe ui, koriander, chilipeper en zout. Zoals in deze taco’s. Mijn zoon zou zijn lichaamsgewicht in feta kunnen opeten, mijn dochter lust het niet. Je kan de kaas evengoed weglaten of vervangen door een makkelijkere soort.

DONDERDAG

Een win-win voor wie tijd noch geld heeft

Maak het met restjes als aardappelen of pasta, noem het iets tussen een pannenkoek en een taart, en niemand protesteert. Of zeg wat het is: een frittata, dat klinkt prettig, ook al mag je kinderen geen valse hoop geven met het eerste deel van het woord. In dit recept doen we er een contrasterend slaatje bovenop.

VRIJDAG

Zomer in de winter

Bij ons is vrijdagavond vaak pizza-avond, het hele jaar door. Want waarom zou je niet gebruikmaken van de makkelijkste manier om groente te serveren? Op woensdag heb ik de tijd om het deeg te maken, daarna maakt het zichzelf. Het is echt waar eenvoudiger dan het klinkt en geeft veel voldoening wanneer het lukt. Binnenkort blijft het weer langer licht en dan maken we er op zaterdag een pizzanamiddag van bij de buitenoven in de tuin.

ZATERDAG

Rode biet?? Rode biet!

Ooit zag ik een peuter een volwaardige portie van deze chocoladecake in nog geen tien seconden opschrokken. Allesbehalve een aanbeveling, maar het toont wel aan dat de taart niet droog is. Met dank aan de rode biet, die niet mag afschrikken. Haar smaak is subtiel, haar textuur een absolute meerwaarde.

ZONDAG

Dipgroente voor in de groentedip

Bij elk feest wéét je als ouder dat de honger van de kinderen over is na het aperitief. En in het slechtste geval hebben ze zich helemaal rond gegeten met chips. In het beste geval zaten er al dan niet verdoken groenten in de hapjes en is ons geweten gesust. Rauwe groenten met humus of tzatziki zijn een vitaminebom, maar niet iedereen wordt daar gelukkig van. Bloemkool aankleden als een kip is spannender en het proberen waard.