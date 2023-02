Luxemerk Hermès wint rechtszaak tegen NFT-kunstenaar die ‘MetaBirkins’ op de markt bracht

Hermès’ bekende Birkin-tassen als NFT verkopen, komt kunstenaar Mason Rothschild duur te staan. Een jury gaf luxehuis Hermès gelijk en veroordeelde Rothschild tot een schadevergoeding van 133.000 dollar. Volgens die jury kunnen de ‘MetaBirkins’ niet gezien worden als kunst.

De juridische strijd tussen het Franse luxehuis Hermès en kunstenaar Mason Rothschild duurde een jaar. De kunstenaar verkocht digitale afbeeldingen, non-fungible tokens, waarin hij de bekende Birkin-tas van Hermès van kleurrijke vachtjes voorzag. Hermès noemde de MetaBirkins een inbreuk op het handelsmerk van zijn iconische handtas en spande een rechtszaak aan. Een jury in New York velde een vonnis in het voordeel van Hermès.

Rothschild moet een totale schadevergoeding betalen van 133.000 dollar. Dat bedrag omvat de geschatte winst van 110.000 dollar uit de NFT-verkoop en een extra 23.000 dollar voor de domeinkaping van MetaBirkins.com.

Warhol

De advocaten van Rothschild probeerden de MetaBirkins voor te stellen als een artistieke uiting. In de Verenigde Staten is dat namelijk beschermd onder de vrije meningsuiting. ‘Dit is de artistieke kijk op een icoon, mijn remix’, zei Rothschild eerder in een interview met modesite Business of Fashion. Daarbij vergeleek de kunstenaar zijn werk met Campbell’s soup cans van Andy Warhol, een werk dat wel beschermd is onder vrije meningsuiting.

Toch koos de jury de kant van Hermès en besloot ze daarmee dat de MetaBirkins niet als beschermde kunst kan worden beschouwd, maar als een consumentenproduct. Het proces trok de aandacht bij juristen wereldwijd, die zich bezighouden met de technische aspecten rond NFT’s. Het geeft aan dat handelsmerken op echte voorwerpen ook van toepassing zijn op digitale goederen en NFT’s. Die beslissing kan bepalend zijn voor hoe rechters in de toekomst omgaan met blockchain en digitale goederen.