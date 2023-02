Reddingwerkers slagen er nog steeds in kinderen uit het puin te halen na de verwoestende aardbevingen. De Syrische jongen Karam was door het dolle heen nadat hij gered werd. Het hele reddingsteam deelde zijn vreugde na een geslaagde operatie. In het Turkse Iskenderun werd ook een hondje uit het puin gehaald.