Frittata, een Italiaanse omelet, kun je met zowat alles maken: seizoensgroenten, aardappelen, wat kaas, maar ook een restje van een pasta- of rijstgerecht. Lekker bij een frisse salade.

Frittata met aardappel en prei

Ingrediënten:

- 2 grote aardappelen (ca. 300 g)

- Wit en lichtgroen van 2 preistengels

- Olijfolie

- 6 eieren

- Klein handvol geraspte kaas

- Peper, zout

Bereiding:

1. Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van een halve cm. Maak de preistengels schoon en snijd ze in even dikke ringen.

2. Verhit wat olijfolie in een stevige pan met antiaanbaklaag. Verdeel er de aardappelplakjes in en strooi er wat zout op. Voeg de prei toe, dek de pan af en laat alles op een zacht vuur garen (een tiental minuten).

3. Klop de eieren los en voeg peper en zout toe. Voeg een klein scheutje extra olie toe in de pan en draai het vuur even helemaal open, zodat de pan goed heet is. Giet de eieren in de pan en schud de pan wat heen en weer, zodat de eieren goed verspreid raken. Verdeel er de kaas over. Temper het vuur weer.

3. Laat de frittata onder de grill in de oven garen, tot het ei net gestold is (de steel wordt heet, pas dus op).

Salade van gemarineerde rodekool met appel

Ingrediënten:

- 1 appel

- 250 g rodekool

- Azijn

- Zout, suiker

- Chilipoeder

- Mosterd, olijfolie

Bereiding:

1. Snijd de rodekool in heel fijne reepjes en meng ze in een kom met de stukjes appel, enkele mespunten zout en suiker, een snuf chilipoeder, een halve theelepel mosterd en een royale scheut azijn. Dek de kom af en laat de salade trekken, een uur tot een hele dag (hoe langer, hoe beter). Schep ze tijdens het trekken enkele keren om.

2. Voeg een scheutje olie toe aan de salade, proef en breng alles op smaak.

Recept: Dorien Knockaert

Foto: Ivan Put