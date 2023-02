Chocoladecake met geheim ingrediënt

Spoiler: het geheime ingrediënt is rode biet. Die gaat op in het geheel, maar is niet overbodig, want ze zorgt voor extra smeuïgheid. Je kan in chocoladecake experimenteren met het suikergehalte. Ga er niet zomaar vanuit dat zoeter lekkerder is.

Ingrediënten:

- 220 g rode biet, geschild en gaar (gekookt, gepoft of uit een pakje)

- 200 g bittere fondantchocolade, in stukjes

- nog eens 100 g bittere fondantchocolade, in extra kleine stukjes

- 60 ml hete straffe koffie

- 200 g boter, in dobbelsteentjes, op kamertemperatuur

- 135 g bloem

- 3 eetlepels cacaopoeder

- 1 1/4 koffielepel bakpoeder

- 5 grote eieren, gesplitst

- flinke snuf zout

- 130 g fijne suiker (dit recept laat toe dat je het suikergehalte naar smaak en behoefte zelf bepaalt. Alles tussen 0 en 200 g suiker kan)

Bereiding:

1. Beboter een springvorm van standaardformaat (ongeveer 25 cm diameter) en leg een rondje bakpapier op de bodem. Verwarm de oven voor tot 180 °C.

2. Hak de bietjes in een keukenmachine of met een mixer tot een grove puree.

3. Zet een pot water op het vuur en hang er een grote kom in (hij moet de pot helemaal afdekken en hij moet straks groot genoeg zijn om er alle ingrediënten in samen te brengen). Laat daarin de chocolade smelten (zo weinig mogelijk roeren).

4. Als de chocolade bijna volledig gesmolten is, roer er dan in enkele bewegingen de hete koffie door. Duw er de boterblokjes in en laat ze smelten zonder te roeren.

5. Zeef intussen de bloem, cacao, het bakpoeder en het zout in een aparte kom.

5. Haal de kom met chocolade van het vuur en roer er nu de suiker door. Laat het mengsel enkele minuten afkoelen, roer er daarna krachtig de eierdooiers door en de bietjes.

6. Klop het eiwit tot schuim en roer het voorzichtig door het chocolademengsel. Schep er ten slotte het bloemmengsel door, en daarna de extra kleine chocoladestukjes. Het moet een homogeen beslag zijn, maar vermijd dat je er alle lucht weer uit roert.

7. Schep het beslag in de taartvorm, zet die in de oven en verlaag de temperatuur tot 160°. Bak de taart in ongeveer een klein uur gaar, de kern mag nog licht vochtig zijn. Haal hem pas uit de vorm als hij volledig is afgekoeld.

Recept: Dorien Knockaert

Foto: Getty Images/iStockphoto