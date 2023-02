Kraakpand in Paleizenstraat wordt volgende week ontruimd

Het kraakpand in de Paleizenstraat wordt woensdag ontruimd. Met hulp van de politie wordt het gebouw leeggemaakt en vergrendeld.

Het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek, waar honderden asielzoekers en daklozen verblijven, wordt volgende week ontruimd. De federale overheid, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Schaarbeek zijn overeengekomen dat er een einde moet komen aan de onmenselijke situatie waarin de bewoners verblijven. Dat hebben de betrokken partijen donderdag bekendgemaakt in een persbericht.

Het gebouw in de Paleizenstraat wordt sinds drie maanden ingenomen door mensen zonder een dak boven hun hoofd van wie het grootste deel asielzoekers zijn. Ze verblijven daar in een onhygiënische en onveilige situatie. Zo brak er al eens brand uit en viel er een dode na een steekpartij. Fedasil zet zich intussen in om alle asielzoekers die recht hebben op een onderdak onder te brengen in een van hun centra.

Informatiecampagne

Tegen maandag zullen meer dan zevenhonderd asielzoekers elders ondergebracht zijn. Dinsdag zal iedereen die nog in het gebouw aanwezig is en er vrijwillig mee instemt om naar een nieuw onderdak te gaan, hulp krijgen via een medisch begeleidingsinitiatief dat gecoördineerd wordt door de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Tot slot wordt woensdag het gebouw met de hulp van de politiediensten leeggemaakt en vergrendeld. In het gebouw is een informatiecampagne gestart om de bewoners te informeren over de wijze waarop de ontruiming zal plaatsvinden.