Wordt Paul Magnette (met zijn ongepaste grapje) straks premier?

Politici antwoorden niet graag op ‘wat als-vragen’. Maar één man deed het vorige week wel. Paul Magnette. En wat hij zei was heel bijzonder. ‘Als de socialistische familie in 2024 de grootste is, en de PS is daarin de grootste partij, dan zal ik de verantwoordelijkheid niet afwijzen, dan zal ik die opnemen.’ Amper een paar dagen later maakte hij een grapje waar aan Vlaamse kant boos op werd gereageerd. Kans alweer verkeken?





We hebben het over de ambities van de PS en of die de daadkracht van de federale regering bedreigen. En natuurlijk hebben we het over die andere politicus met grote ambities: Bart De Wever en zijn confederale claim.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Peter De Lobel| Presentatie Bart Dobbelaere| Redactie Sophie Faict| Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.