Wist u dat boerenkool zoetig kan zijn? En parmezaan overbodig, ook voor fans van kaas op pasta? Vind je voor dit recept vol verrassingen geen pappardelle, gebruik dan de klassiekere tagliatelle.

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 600 g boerenkool, palmkool of broccoli (gewicht na het verwijderen van taaie stelen en nerven; dat wil zeggen dat je 2 broccoli’s of twee flinke bossen kool moet kopen)

- 500 g pappardelle of andere brede, langwerpige pasta

- 120 g ciabatta of luchtig desembrood

- 30 g geschaafde amandelen

- 2 takjes rozemarijn

- Chilivlokken naar smaak

- 4 knoflookteentjes, gepeld en in de lengte gehalveerd

- Een stuk parmezaan of grana om te raspen (kun je weglaten)

- Olijfolie die niet bitter smaakt

- Zout, peper

Bereiding:

1. Snijd de kool of de broccoli (die ik hierna ook gewoon kool noem) in kleine stukjes. Breng intussen minstens 3 liter water aan de kook in een grote pan. Voeg een lepel zout toe. Als het water kookt, voeg je de helft van de kool toe. Dek meteen af, zodat het water snel weer naar het kookpunt gaat. Kook tot de kool helemaal gaar is, zodat je ze straks kunt pureren. Dit duurt enkele minuten. Herhaal met de rest van de kool. Laat de groenten uitlekken in een zeef. Knijp na het uitlekken (en afkoelen) nog wat vocht uit de bladeren (dit hoef je met broccoli niet te doen).

2. Pureer de kool met 8 eetlepels olijfolie. Hiervoor kun je een keukenmachine of een staafmixer gebruiken. Breng op smaak met zout en peper.

3. Breng opnieuw een grote pan water aan de kook voor de pappardelle.

4. Intussen kun je het knapperige strooisel maken waarmee je straks je pastagerecht afwerkt. Begin met de geschaafde amandelen: laat ze licht bruinen in een droge, hete koekenpan en zet ze daarna opzij. Snijd het brood in zo klein mogelijke stukjes (tic-tacs!). Verwarm 4 eetlepels olijfolie in je koekenpan, samen met de rozemarijntakjes, de chilivlokken en de knoflook. Laat ze enkele minuten opwarmen maar niet bruinen, zodat de olie hun smaak opneemt. Draai daarna het vuur wat meer open, verwijder de knoflook en de rozemarijn en bak de broodstukjes krokant in de olie. Als je pan niet groot genoeg is, werk dan in twee ladingen (en verdeel je olie ook over die twee ladingen). Breng het gebakken broodkruim op smaak met zout en veel peper. Meng de broodstukjes met de amandelen.

6. Kook de pappardelle gaar. Giet ze af, maar houd een flinke kop kookwater apart. Schep de pappardelle weer in de pan. Meng er de koolcrème door. Als je werkt met boerenkool of palmkool, dan heb je waarschijnlijk een vrij vaste, droge crème die je nog flink moet aanlengen met kookwater tot je een uitnodigende, smeuïge consistentie hebt. Als je broccoli gebruikt, is je crème vanzelf al romiger en volumineuzer.

7. Schep de pappardelle met hun saus in een mooie schaal. Werk af met het gebakken broodkruim. Rasp er kaas over, of zet de kaas apart op tafel, voor wie er zin in heeft. Ik eet deze pappardelle soms liever met en soms liever zonder kaas.

Recept: Dorien Knockaert

Foto: Ivan Put