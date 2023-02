Onze reporter Samira Ataei is in Turkije om de schade op te meten in de getroffen gebieden. Donderdag is ze onderweg naar Hatay, een van de zwaarst vernielde gebieden. Onderweg reed ze door Iskender, waar het ziekenhuis in puin ligt. Zo’n 190 mensen worden nog gezocht. In de video hierboven toont ze de enorme ravage.

Ataei was woensdag in Osmaniye, een kleine Turkse stad in de buurt van Gaziantep. Zij zijn nog relatief gespaard gebleven in vergelijking met andere gebieden. Bekijk het in de video hieronder.

• Vier vragen | Hoe kunt u de slachtoffers van de aardbeving helpen?