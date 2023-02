Een huisgemaakte pizza is niet langer voorbehouden voor diehards die eigenhandig een steenoven hebben gemetseld. Overal duiken nu de mobiele pizzaovens op. Als je dan wel nog eigenhandig deeg maakt, kan je de echte Napolitaanse pizza benaderen.

Ingrediënten (voor 6 pizza’s):

- 1 kg bloem, type 00

- 600 ml koud water

- 30 g zout

- gist

- 1 kg tomaten uit blik

- 10 g zout

- mozzarella

- olijfolie

- toppings naar keuze, zoals artisjokkenharten, champignons, olijven, ui, ham

- rucola (voor de afwerking)

Bereiding:

Gistdeeg met lange fermentatie (24 tot 72 uur)

In de zomer: 2 g gist

In de winter: 4 g gist

Als je een kneedmachine gebruikt (bijvoorbeeld een staande mixer met deeghaak):

1. Meng het zout en de bloem. Meng in een andere kom de gist met het water tot de gist is opgelost.

2. Meng het gistmengsel rustig onder de bloem. Als al het water is opgenomen, kneed dan 10 tot 20 minuten tot je een elastisch en glad deeg krijgt.

Als je met de hand kneedt:

1. Meng het zout en de bloem. Meng in een andere kom de gist met het water tot de gist is opgelost. Voeg de bloem beetje bij beetje toe tot alles is opgenomen in het water. Door droge aan natte ingrediënten toe te voegen heb je minder kans op brokjes.

2. Laat het deeg 30 minuten rusten op kamertemperatuur en vorm er dan bolletjes van 260 à 270 gram (de klassieke hoeveelheid voor een Napolitaanse pizza). Laat de deegbolletjes nog 3,5 uur rusten (bijvoorbeeld in een plat bakje dat je afsluit met een deksel of folie, het is niet erg als de bolletjes door het rijzen tegen elkaar komen). Plaats ze dan in de koelkast. Laat ze afhankelijk van je gekozen fermentatietijd 17, 40 of 64 uur in de koelkast rijzen. Haal het deeg 4 uur voor je gaat bakken opnieuw uit de koelkast en laat het op kamertemperatuur komen.

TIP

Mocht je een kerntemperatuurthermometer hebben: het deeg mag tijdens het kneden maximaal 22 °C worden. Als het warmer wordt, verandert de textuur. Als je niet langer dan 20 minuten kneedt en je start met koud water, zou dat geen probleem mogen zijn. Maar op heel warme dagen kun je eventueel eens extra checken met een thermometer of iets korter kneden.

EXTRA TIP

Laat het deeg niet langer rijzen dan 72 uur, anders wordt het te fragiel om nog comfortabel mee te werken.

Gistdeeg met korte fermentatie (12 uur)

In de zomer: 4 g gist

In de winter: 8 g gist

Volg de instructies van deeg 1. Laat het deeg 4 uur op kamertemperatuur rijzen, 4 uur in de koelkast en vervolgens weer 4 uur op kamertemperatuur.

Je kan ook pizzadeeg maken met zuurdesem, daarvoor vind je het recept hier.

Tomatensaus en afwerking

1. Mix de inhoud van het blik tomaten (niet op voorhand opwarmen) en voeg 10 gram zout toe.

2. Beleg met mozzarella, toppings naar keuze en besprenkel met olijfolie. Je hoeft zeker niet naar de duurdere buffelmozzarella te grijpen. Daar komt vaak meer vocht uit die je pizza te waterig maakt, en bovendien komt de smaak minder tot zijn recht na een kwartier in een hete oven. De lekkerdere buffelmozzarella is wel perfect als je de kaas pas na het bakken op de pizza legt.

3. Bak de pizza in de oven. De duur hangt af van het type oven dat je gebruikt. In een pizzaoven volstaan een tiental minuutjes - hou de pizza in het oog, je kan zien wanneer hij klaar is. In een huishoudoven duurt het langer: draai je oven op de heetste temperatuur en gebruik bij voorkeur een pizzasteen (die houdt de warmte vast en geeft die af als je pizza in de oven belandt). Ook het voorverwarmen van de bakplaat waarop je de pizza gaat schuiven, is een goed idee. Omdat de pizza langer in de oven zit, is het een goed idee om iets meer saus en olijfolie te gebruiken (zodat je geen droog eindresultaat krijgt). Leg de mozzarella pas 2 à 3 minuten voor het einde op je pizza (als je die van in het begin laat meebakken, krijg je een droog en rubberig resultaat). Zo tover je de best mogelijke pizza uit je oude vertrouwde oven.

Recept: Barbara Serulus, Luca Fabozzi

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven