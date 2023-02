In zijn speech voor het Europees Parlement legde de Oekraïense president Volodimir Zelenski de klemtoon op de waarden die de EU en Oekraïne delen. ‘Wij verdedigen ons tegen de meest anti-Europese kracht.’

Het werd een lange tocht van de voordeur naar het spreekgestoelte voor de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Geflankeerd door parlementsvoorzitster Roberta Metsola werd het staatshoofd als rockster ontvangen. Het was over de koppen lopen in de gangen van het Europees Parlement: iedereen wou een glimp opvangen van de oorlogspresident. Enkele gelukkigen konden de oorlogspresident zelfs een handdruk geven.

Het deed de president iets. Zichtbaar geëmotioneerd begon Zelenski een klein halfuurtje later dan gepland aan zijn toespraak. ‘Ik ben hier om de Oekraïners te beschermen’, klonk het snel. ‘Tegen Rusland. Moskou wil de Europese manier van leven aanvallen.’ Voor de president gaat de oorlog over veel meer dan grondgebied. ‘Het is een totale oorlog. Een dictator met een gigantische voorraad aan wapens wil onze waarden vernietigen.’ Daarvoor krijgt Poetin hulp van andere onfrisse en erg on-Europese regimes, zoals Iran, vulde Zelenski aan.

‘Wij verdedigen ons tegen de meest anti-Europese kracht.’ En in die strijd kunnen de Unie en Kiev elkaar goed vinden, meent hij. ‘We delen dezelfde Europese waarden. We horen thuis bij de Europese Unie en moeten de anti-Europese kracht overwinnen.’ Hij vindt ook dat de EU goede stappen zet. ‘Europa ontkoppelt zich van het Russische gas en borstelt de Russische spionnen buiten. De EU verdedigt zich, net zoals wij. We zijn allebei aan het winnen.’

Op het einde van zijn speech beloofde hij Europa verder te beschermen, net zoals Metsola doet, vindt hij. ‘U verdedigt de Europese manier van leven op een standvastige manier’, zegt hij over de snelle reacties na de Russische inval in Oekraïne.

De bescherming waarop Zelenski voor de Europarlementsleden hamerde, was dus opvallend niet van militaire aard. Er kwam geen vraag voor langeafstandsraketten of gevechtsvliegtuigen, iets wat Metsola bij zijn introductie zélf nog aanhaalde. Allicht zal Zelenski dat gevoelige onderwerp deze namiddag wel bespreken in het Europagebouw. Daar zit hij samen met de 27 staats- en regeringsleiders, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.