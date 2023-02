Madonna na kritiek op uiterlijk: ‘Ik ben slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie en vrouwenhaat’

Madonna noemt de kritiek die ze op haar uiterlijk kreeg tijdens de Grammy’s ‘leeftijdsdiscriminatie en vrouwenhaat’.

Tijdens de uitreiking van de Grammy’s introduceerde Madonna een optreden van Sam Smith en trans vrouw Kim Petras. Op sociale media kreeg ze veel negatieve reacties op haar uiterlijk.

Er werd gezegd dat de zangeres moet accepteren dat ze oud wordt. Ook over plastische chirurgie werden opmerkingen gemaakt. De Britse televisiepresentator Piers Morgan deelde een close-up van Madonna met het bijschrift: ‘Ik dacht dat Halloween in oktober was?’

Dinsdag postte Madonna op Instagram een reactie. ‘In plaats van te focussen op wat ik zei in mijn speech, kiezen veel mensen ervoor om alleen over close-upfoto’s te praten’, schrijft ze.

Volgens de zangeres is ze slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie en vrouwenhaat. ‘De wereld waarin we leven weigert vrouwen van ouder dan 45 jaar te eren’, schrijft Madonna in haar post. ‘En heeft de neiging om haar te straffen als ze hard werkt en avontuurlijk blijft.’

Spijt heeft de zangeres niet van haar keuzes. ‘Ik heb nooit excuses aangeboden voor mijn creatieve keuzes, mijn kleding of mijn uiterlijk en ik ga daar ook niet aan beginnen.’ Verder laat ze weten dat ze nog jaren door wil gaan.