Hoe kan u de slachtoffers in Syrië en Turkije helpen?

Met een winters rampgebied met een doorsnee van 400 kilometer en bijna een half miljoen mensen die plots gedwongen of uit angst dakloos zijn, is noodhulp onmisbaar. Vooral geld en expertise blijken nodig. Hoe kunnen we helpen?

Het is winter in het rampgebied. Kan ik dekens of kleding opsturen?

Meteen na de aardbeving kwam zeker in Limburg - een provincie met een grote Turkse diaspora - een grote inzameling op gang. Nadat duizenden zakken vol kleren werden verzameld in Genk moest de actie al snel worden gepauzeerd om alle spullen te kunnen verwerken.

In Brussel zette de stad Brussel Paleis 11 van de Heizel open voor een inzameling. Wie goederen wil doneren, kan tot en met 19 februari langskomen tussen 10 uur en 18 uur. Aan het Nieuwsblad zei coördinator Sevket Temiz dat vooral winterkleding nodig is, zoals dekens, warme truien en sokken. Daarnaast zijn zeker ook tenten, slaapzakken en pampers nodig. ‘In tegenstelling tot eerdere berichten ontvangen we ook graag voedsel, en dan meer specifiek groenten in blik’, klonk het. ‘Ook generatoren en elektrische verwarmingstoestellen zijn welkom. Ook zou het handig zijn als mensen de kleren zelf al triëren en labelen.’

Wat met financiële giften?

Rode Kruis-Vlaanderen benadrukt dat financiële hulp het efficiëntst is. ‘De grote solidariteit is hartverwarmend, dus we willen zeker geen afbreuk doen aan de positieve bedoelingen van de vele inzamelacties, maar financiële hulp is in deze fase nu eenmaal een efficiëntere manier’, zegt Sofie De Jaeger. ‘Goederen zijn niet alleen langer onderweg dan wanneer ze ter plaatse of in de regio worden aangekocht, je kan financiële steun ook veel gerichter inzetten, afgestemd op de laatste acute behoeften in elk specifiek gebied.’ Steunen kan door te storten op BE93 0000 0065 6667 met de vermelding ‘Aardbeving’.

Vrijwilligers verdelen water, voeding en hulpmiddelen in het Turkse district Elbistan. Foto: epa-efe

Ook Artsen Zonder Grenzen benadrukt het belang van financiële steun. ‘De beste manier om te helpen is geld overmaken, dit kan op ons rekeningnummer BE73 0000 0000 6060’, zegt Steven De Bondt van Artsen Zonder Grenzen. ‘Internationaal hebben we naar schatting 40 miljoen euro nodig. Door ons medische werk hebben we materiaal nodig dat aan de hoogste normen voldoet. Via de giften kopen we wat we nodig hebben via de kanalen die we kennen.’ De organisatie verwacht wel veel vraag bij de leveranciers, wat de prijzen kan doen stijgen. Ook brandstof kan een probleem worden.

De organisaties Caritas International en Unicef Belgiëhelpen eveneens mensen in nood in de getroffen gebieden. Ook hen kunt u financieel steunen.

Is medische hulp bieden een optie, bijvoorbeeld als dokter of verpleegkundige?

Bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk hebben ze niet meteen weet van concrete initiatieven waarbij vrijwilligers vertrekken. Bij Artsen Zonder Grenzen klinkt het voorlopig dat ze altijd op zoek zijn naar medewerkers met medische ervaring. ‘Maar of ze specifiek voor de aardbevingen zullen ingezet worden, kan ik niet met zekerheid zeggen’, zegt De Bondt nog.

De getroffen regio moet worden heropgebouwd? Kan ik vanuit de bouwsector helpen?

Bij de Belgische bouwfederatie Embuild zijn ze meteen in actie geschoten. ‘Na de overstroming in Wallonië zijn bedrijven uit alle regio’s veelvuldig gaan helpen’, zegt woordvoerder Sven Nouten. ‘Onze Europese koepel heeft de Turkse federatie gevraagd wat de behoeften zijn. Onze 16.000 leden hebben we ook gevraagd wat ze kunnen doen. De bouwsector kan snel heel wat dingen realiseren, bijvoorbeeld met snelbouw. Niet dat er nu meteen een ploeg klaarstaat, maar er is zeker bereidheid binnen de sector om dingen te doen. Als mensen ter plaatse willen gaan, kunnen we dat zeker bekijken.’

Naast Artsen Zonder Grenzen bestaat ook de vereniging Ingenieurs Zonder Grenzen, die vooral projecten in het zuiden onderneemt, met de technische kennis van vrijwilligers. ‘Noodsituaties voor dringende hulp, zoals in dit geval, vallen daar niet onder’, zegt Johan Heylen. ‘We zijn daar ook niet op georganiseerd. Als er tijdens latere heropbouw vragen komen voor ondersteuning kunnen we die wel in overweging nemen, uiteraard. Zo waren we bijvoorbeeld betrokken bij organisaties met projecten in Haïti (waar in 2010 en 2021 nog grootschalige aardbevingen plaatsvonden, red.) voor de heropbouw en herinrichting van scholen.’