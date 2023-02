Ondanks veelvuldige regenval in januari staat op heel wat plekken het grondwater nog te laag

In januari viel er meer neerslag dan normaal. En toch is op 37 procent van de meetplekken de grondwaterstand nog steeds laag tot zeer laag.

Eerst het goede nieuws: het grondwaterpeil in Vlaanderen is op verschillende plekken door de vele regen van de afgelopen weken gestegen. In 42 procent van de meetplaatsen is er nu een normale grondwaterstand, in 21 procent van de gevallen gaat het zelfs om een hoge tot zeer hoge stand.

‘Zeg niet “Wat een rotweer was het in januari!” maar “Wat goed dat we nu iets minder meetpunten met lage grondwaterstanden hebben!”’, reageert Marijke Huysmans, professor grondwaterhydrologie aan de VUB op Twitter.

Toch zijn er nog steeds heel wat plekken waar het grondwaterpeil lager staat dan normaal. Op 37 procent van de meetpunten is dat het geval. Vorig maand was dat nog 58 procent. Maar vergeleken met een jaar eerder staan we er wel nog slechter voor. Een jaar terug had 31 procent van de meetpunten een lage tot zeer lage waterstand, blijkt uit de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Blue Deal

Dat de grondwaterstanden nu aangevuld worden, is erg belangrijk om de gevolgen van een warme, droge zomer te dempen.

‘De bovenste grondwaterlagen reageren sterk op de hoeveelheid regen die er al dan niet valt. De regen hebben we niet in de hand, maar met het beleid zorgen we er wel voor dat we dat water zo veel mogelijk vasthouden’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een persbericht van de VMM. ‘Met de Blue Deal pakken we droogte en watertekorten daarom structureel aan. Het vergt heel wat werk, maar stap voor stap zijn we die tanker aan het keren. Hoewel het nog volop winter is, bereiden we ons nu al voor om ons te beschermen tegen eventuele droge zomermaanden.’