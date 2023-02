De Oekraïense president Volodimir Zelenski is op bezoek in Europa. Hij werd woensdag warm ontvangen door de Britse premier Rishi Sunak toen hij aankwam in Londen. Diezelfde dag trok hij nog naar Parijs en donderdagochtend sprak hij al het Europees Parlement toe in Brussel. Wij zetten de opvallendste momenten van zijn bezoek op een rij.