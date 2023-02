Jean-Luc Crucke verlaat MR en wordt ondervoorzitter Les Engagés

De teerling is geworpen. Jean-Luc Crucke vervoegt Les Engagés, het vroegere CDH. Hij wordt er direct ondervoorzitter.

Voormalig Waals minister Jean-Luc Crucke verlaat de MR en stapt over naar Les Engagés, het vroegere CDH. Volgens Engagés-voorzitter Maxime Prévot incarneert Crucke ‘een groen en sociaal liberalisme, dat wat ontbreekt bij de MR’.

Crucke leefde al lang in onmin met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die spanningen ging veel minder over de inhoud dan over de vorm. Crucke kon de agressieve stijl van Bouchez helemaal niet smaken en veegde zijn voorzitter regelmatig publiek de mantel uit.

Crucke voerde het voorbije halfjaar gesprekken met Prévot en Défi-voorzitter François De Smet om samen een nieuwe beweging op te richten. Die kwam er uiteindelijk niet. Maar Crucke krijgt wel een stevige vinger in de pap bij Les Engagés. Hij wordt er een van de ondervoorzitters, met een focus op energie en klimaat. Dat belooft nog interessant te worden. In de vorige legislatuur was Crucke als Waals minister van Energie, en als meest groene van de liberalen, helemaal gewonnen voor een volledige kernuitstap. ‘In 2025 is het gedaan met kernenergie, geen discussie’, klonk het destijds. Zijn nieuwe partij wil daarentegen nieuwe kerncentrales bouwen.

‘Dit is een belangrijke versterking’, aldus Prévot woensdagochtend tijdens de persconferentie donderdagochtend waar de overstap wereldkundig werd gemaakt. Crucke heeft ‘een grote bekendheid en een grote populariteit, kijk maar naar zijn scores bij de verkiezingen in Wallonie picarde (het westen van Henegouwen, nvdr.)’. In 2024 zal hij op de Henegouwse lijst voor de Kamer staan, samen met Cathérine Fonck (Les Engagés).’

Crucke zelf zegt zijn buik vol te hebben van ‘populisme, simplismen’ en ‘de Trumpiaanse tendensen bij de partijleiding van de MR’. ‘Het is tijd voor een revolutie van de nuance’.