Groenten uit blik kunnen nooit echt de smaak en textuur van verse groenten benaderen, maar als je er soep van mixt, maakt het minder uit. Tomaten zijn bij uitstek uitstekend in te blikken en in de winter zijn conserven al helemaal een goed alternatief. In zijn recept beveelt Wim Lybaert bliktomaten van Mutti Pelati aan, maar je kan evengoed een ander merk gebruiken.