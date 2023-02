Saai bankieren levert KBC weer geld op

KBC Groep zag zijn rente-inkomsten in het vierde kwartaal met 17 procent stijgen. Dat is een gevolg van de strijd van de ECB tegen de inflatie. KBC gaat driekwart van zijn winst uitkeren aan zijn aandeelhouders.

De hoge inflatie is niet voor iedereen slecht nieuws. Voor de banken levert het een flinke winst op. Dat heeft alles te maken met het feit dat de centrale banken in hun strijd tegen de inflatie de rente drastisch hebben verhoogd. Daardoor verdienen banken opnieuw mooi geld aan het aantrekken van spaargeld en dat omzetten in kredieten.

Waar banken in de jaren voor de financiële crisis met allerlei complexe producten hun winsten opdreven, doen ze dat nu op basis van ‘saai bankieren’. De kwartaal- en jaarcijfers van KBC bevestigen die trend. KBC verhoogde zijn jaarwinst van 2,61 miljard naar 2,86 miljard, maar het is interessant om te zien wat de oorsprong is van die winststijging.

De grootste aandrijver is de toename van de nettorente-inkomsten. In het vierde kwartaal stegen die op kwartaalbasis met 9 procent. Jaar op jaar gaat het, exclusief een recente overname in Bulgarije, om een toename van 17 procent. Zo’n sterke stijging is ongezien en heeft alles te maken met de drastische ommekeer in het rentebeleid van de centraal bankiers.

De ECB rekende tot begin juli vorig jaar nog een strafrente aan van 0,50 procent op overtollig geld dat banken bij de ECB parkeerden. Maar door de ontspoorde inflatie moest de ECB komaf maken met die historisch negatieve rente en trok ze in verschillende stappen haar belangrijkste rentetarief, de depositorente, op. Die eindigde in 2022 op 2 procent, maar staat ondertussen op 2,50 procent en verwacht wordt dat de ECB die rente half maart op 3 procent brengt. In mei zou nog een volgende rentestap volgen.

Banken kunnen makkelijk geld verdienen door overtollig geld bij de centrale banken te parkeren. Over heel 2022 stegen de netto-rente-inkomsten bij KBC met 16 procent tot 5,16 miljard. En ook dit jaar zit er nog een belangrijke stijging aan te komen, omdat het rentebeleid van de ECB geld nog altijd duurder maakt. Bovendien verhogen de banken de rente voor de spaarders met de handrem op én zo selectief mogelijk.

Weinig wanbetalers

Bij een slabakkende economie zoals we die nu kennen, zijn er meestal meer bedrijven en gezinnen die problemen krijgen met het aflossen van schulden. Maar het aantal wanbetalingen blijft beperkt. KBC Groep heeft wel zijn algemene provisie in verband met de impact van de oorlog in Oekraïne verhoogd. Maar desondanks blijven de kredietverliezen historisch laag.

En die combinatie van sterk stijgende inkomsten én historisch lage kredietverliezen leidt ertoe dat traditionele bankiers opmerkelijk makkelijk geld verdienen dezer dagen.

Doordat banken strikt de kosten bewaken, kunnen ze zich verzekeren van enkele jaren van mooie winstgroei. BNP Paribas verhoogde eerder deze week al zijn winstdoelstellingen, KBC Groep tilt nu ook zijn ambities nog een beetje op. De belangrijkste factor daarin is dat het verschil tussen de groei van de inkomsten en de kosten nog een fractie zou toenemen.

Aandeelhouders juichen

Een andere trend: die hoge winsten vloeien grotendeels terug naar de aandeelhouders. KBC Groep gaat een dividend uitkeren van 4 euro per aandeel. Daarvan is al 1 euro uitgekeerd. In mei volgt het saldo van 3 euro. Particuliere beleggers betalen daarop een belasting van 30 procent. Ook de Belgische staat profiteert dus van de hogere dividenden.

KBC zegt ook dat het nog wat overtollig kapitaal heeft: dat zal het uitkeren aan de aandeelhouders via een inkoop van eigen aandelen of door het uit te keren als tussentijds dividend in de loop van dit jaar. Alles samen gaat KBC dus driekwart van zijn winst uitkeren. En ook dat is uitzonderlijk veel. Op de beurs gaat zowel KBC als het aandeel KBC Ancora enkele procenten hoger.