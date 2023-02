Grote veiligheidsmaatregelen voor bezoek van Zelenski, politie waarschuwt voor verkeershinder

Bij het bezoek van de Oekraïense president Zelenski aan Brussel gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Het verkeer zal grote hinder ondervinden, waarschuwt de politie.

De politie is al dagen bezig met de voorbereiding van het bezoek. Want de veiligheidsmaatregelen zijn streng.

Volodimir Zelenski vloog samen met de Franse president Emmanuel Macron naar ons land. Ze zijn rond tien uur geland op de militaire luchthaven van Melsbroek. Daar is veel politie aanwezig en er cirkelt een politiehelikopter rond.

Vandaar gaat het onder zware politiebeveiliging naar de Europese wijk. Alle wegen tussen de luchthaven en de Schumanwijk zullen tijdens de verplaatsing van Zelenski en zijn gevolg afgesloten worden. Dat zal ook het geval zijn wanneer hij vanavond weer vertrekt.

Door de Europese top waar Zelenski zal speechen, is de Reyerstunnel richting het centrum afgesloten. Ook de omgeving van de Schumanwijk wordt een no go-zone.

Volgens Laura Demullier van de crisiscel Binnenlandse Zaken zijn de veiligheidsdiensten op alles voorbereid. Donderdagochtend is de omgeving al gecontroleerd met explosievenhonden en er zijn ook scherpschutters aanwezig.

De politie van zone Brussel Hoofdstad Elsene raadt aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer of zich met de fiets te verplaatsen. ‘Want het bezoek van de Oekraïense president zal onvermijdelijk tot hinder leiden op de weg’, zegt Ilse van de Keere van de Brusselse politie.

Mogelijk gaat Zelenski vanmiddag ook langs bij koning Filip, al is dat nog niet bevestigd. In dat geval zal ook de omgeving van het koninklijk paleis in Brussel worden afgesloten.