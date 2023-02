‘Neergeschoten spionageballon maakt deel uit van wereldwijde vloot’

De neergeschoten spionageballon is helemaal niet uniek, menen de Verenigde Staten. Hij maakt deel uit van een vloot van ballonnen in diverse groottes en vormen. En die zweven de hele wereld rond, ook in het luchtruim boven Europa.

‘We staan niet alleen’, verklaart de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. ‘We hebben al informatie uitgewisseld met tientallen andere landen via onze ambassades. De Verenigde Staten zijn niet het enige doelwit in een breder programma dat de soevereiniteit van landen gespreid over vijf continenten bedreigd.’

Blinken is duidelijk in zijn update over het onderzoek van de brokstukken van de neergehaalde Chinese spionageballon voor de Amerikaanse kust. China bespioneert. Overal en met alle middelen. ‘Satellieten, cyberspionage en ballonnen’, somde Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg op aan de zijde van de buitenlandminister. ‘We zien meer spionageactiviteit in Europa.’ Stoltenberg wijst erop dat China stevig investeert in zijn leger en inlichtingendiensten.

‘We gaan de competitie aan, niet het conflict’

De Chinees-Amerikaanse relatie kreeg een dreun door de onderschepte spionageballon. President Joe Biden vond het nodig om het vaartuig met een straaljager neer te schieten. ‘Een overdreven reactie’, vond Peking. Buitenlandminister Blinken annuleerde prompt zijn bezoek aan China. In een nieuwe reactie probeert Biden de brokken opnieuw te lijmen. ‘We gaan de competitie aan met China, niet het conflict’, zei hij aan de pers. De president oordeelt dat het incident geen grote schade heeft toegebracht aan de Sino-Amerikaanse relatie.