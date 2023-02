Roger Waters spreekt Veiligheidsraad toe op verzoek van Rusland

Roger Waters, mede­oprichter en ex-lid van de band Pink Floyd, sprak woensdag de VN-Veiligheidsraad toe op uitnodiging van Rusland.

In een videogesprek noemde Roger Waters (79), die in Zwitserland verblijft, de Russische invasie in Oekraïne illegaal. Maar hij voegde eraan toe dat ze werd uitgelokt.

‘De invasie van Oekraïne door Rusland was illegaal’, zei Waters. ‘Ik veroordeel ze ten strengste. Maar de Russische invasie gebeurde ook niet zonder provocatie. Ik veroordeel dus ook de provocateurs in de strengste bewoordingen.’ Hij riep op tot een staakt-het-vuren.

Eerder beweerde hij in een open brief aan de Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska dat extreme nationalisten in Oekraïne zelf het land de oorlog in hebben gestuurd.

‘Een steen in de muur van Russische desinformatie’

In een gesprek met CNN beschuldigde hij Joe Biden en de Navo ervan de oorlog aan te wakkeren. De Oekraïense ambassadeur bij de VN veroordeelde zijn uitspraken: ‘Wat jammer voor zijn voormalige fans dat hij niet meer is dan een steen in de muur van Russische desinformatie.’