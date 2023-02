Bewolking neemt toe in noordwesten, elders nog vrij zonnig

Donderdagochtend neemt de bewolking geleidelijk boven het noordwesten verder toe maar elders is het nog vrij zonnig met hoge wolkenvelden. In de namiddag hangen er in de noordwestelijke landshelft veel lage wolken terwijl in de zuidoostelijke helft de zon deels nog schijnt door de hoge wolken.

De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden in het westen. De wind waait zwak uit zuidwest maar later uit west tot noordwest in het westen van het land. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond bedekken de wolken een groot deel van het land, behalve in het zuidoosten waar er enkel wat hoge wolkensluiers te zien zijn. Uiteindelijk wordt het overal zwaarbewolkt, behalve in het noorden en het westen waar er opnieuw enkele opklaringen verschijnen. Hier en daar wordt er aanvriezende mist gevormd. De minima liggen tussen -1 en -2 graden op de Hoge Venen en in de opklaringsgebieden en tot +2 graden aan zee.

Vrijdag is het eerst nog zwaarbewolkt met veel lage bewolking, nevel of (aanvriezende) mist. Daarna komen er steeds meer opklaringen vanaf het noorden maar hangen er ook hoge wolkenvelden. In het zuiden kan de bewolking hardnekkig zijn met kans op een lokaal spatje. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.

Zaterdag start met veel lage bewolking. In de Hoge Ardennen kan het zicht soms beperkt zijn in de ochtend. In de namiddag zijn enkele opklaringen mogelijk in Vlaanderen maar elders blijft het betrokken met eventueel wat motregen. Het wordt zo’n 3 graden in de Hoge Venen tot lokaal 9 graden in het westen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Zondag is het grijs met hardnekkige lage bewolking en lokaal kans op wat motregen. De eerste uren van de dag kan mist voorkomen. In de namiddag zijn enkele schaarse opklaringen niet uitgesloten. De maxima liggen meestal tussen 6 en 10 graden, bij een zwakke veranderlijke wind.

Van maandag tot woensdag, wordt het, na het optrekken van het ochtendgrijs, vrij zonnig met soms wat meer hoge wolkenvelden. De maxima liggen net boven 10 graden in de meeste streken. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.