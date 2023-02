Salah Abdeslam was geen ‘waardig’ lid van terreurcel volgens andere verdachten

‘Met die aanslagen in Brussel heb ik totaal niets te maken. Ik zat in de gevangenis.’ Salah Abdeslam zei dat op het terreurproces al verschillende keren. De speurders en de magistraten die jarenlang onderzoek voerden naar de aanslagen op Zaventem en metrostation Maalbeek konden daar woensdag opvallend weinig tegen inbrengen.

Salah Abdeslam is veruit de bekendste van de beschuldigden in de glazen box. En hij is de man met het zwaarste strafblad. Maar toen de speurders en onderzoeksrechters woensdag verslag kwamen doen van ...