Blauwhelmen doden acht Congolezen bij aanval op VN-konvooi

Bij een aanval op een VN-konvooi en de daaropvolgende chaos zijn dinsdag in Kanyaruchinya, in de oostelijke Congolese provincie Noord-Kivu, acht burgers om het leven gekomen en 28 gewond geraakt. Dat meldt de militaire gouverneur van de regio woensdag.

Kanyaruchinya ligt in het Nyiragongo-gebied in Noord-Kivo, waar duizenden ontheemden hun toevlucht hebben gezocht. De Oost-Congolese regio wordt geteisterd door geweld van rebellengroepen.

De missie van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (Monusco) had dinsdag al bekendgemaakt dat drie demonstranten waren gedood bij een ‘gewelddadige aanval’ op een van haar konvooien, ten noorden van Goma, de provinciehoofdstad van Noord-Kivu.

Volgens de VN werd het konvooi, dat uit het noorden kwam en op weg was naar Goma, tegengehouden en aangevallen door demonstranten, die vier vrachtwagens in brand staken. ‘Drie mensen hebben helaas het leven verloren tijdens de incidenten’, klonk het in een mededeling. Nog volgens die mededeling zal Monusco de omstandigheden van het incident samen met de Congolese autoriteiten onderzoeken.

In een verklaring heeft luitenant-kolonel Guillaume Ndjike, woordvoerder van luitenant-generaal en provinciegouverneur Constant Ndima, woensdag zijn versie van de feiten gegeven. ‘Het konvooi werd tegengehouden door de ontheemden (...) omdat ze de inhoud van de voertuigen wilden kennen. Geconfronteerd met de weigering van Monusco heeft de bevolking de weg gebarricadeerd, waardoor het konvooi zijn weg naar Goma niet kon vervolgen. Vervolgens hebben de blauwhelmen van Monusco waarschuwingsschoten gelost, die helaas de dood van acht van onze landgenoten hebben veroorzaakt. Er vielen ook 28 gewonden.’ ‘Het provinciebestuur heeft de gespecialiseerde diensten opgedragen dringend onderzoek te verrichten om dit betreurenswaardige incident op te helderen’, klonk het nog.

Monusco had woensdag nog niet gereageerd op de vraag van persagentschap AFP om een reactie.

Slechte relaties

De relaties tussen de Monusco en een groot deel van de Congolese bevolking zijn al een hele tijd barslecht. Veel Congolese burgers verwijten de blauwhelmen dat ze weinig of niets doen om de bevolking te beschermen tegen aanvallen van allerhande rebellenbewegingen. Vooral de door Rwanda gesteunde M23-rebellenbeweging maakt zich sinds een jaar schuldig aan zware mensenrechtenschendingen. Verschillende dorpen werden de afgelopen maanden door M23 aangevallen. Bij dat geweld maakten de milities geen onderscheid tussen vijandige rebellen en de bevolking.

Dat de VN-blauwhelmen nu ook burgers doodden en verwondden, zal de spanningen tussen de bevolking en de blauwhelmen nog doen toenemen, mogelijk in die mate dat Monusco amper nog hun militaire bases kunnen verlaten zonder gehinderd te worden door barricades van boze burgers.