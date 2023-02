Ben Broeders stelt eigen Belgisch record polsstokspringen in zaal bij

Bij de World Athletics Indoor Tour in het Poolse Torun heeft Ben Broeders woensdag zijn eigen Belgisch record polsstokspringen in zaal bijgesteld. Hij vloog er over 5m82.

Het nationale record van Broeders stond al drie jaar op 5m80. Daar deed hij nu dus twee centimeter bij. Op de Europese ranking van 2023 komt hij op de vierde plaats, dus dat opent perspectieven richting het EK indoor in Istanboel in maart, waarvoor Broeders al lang geplaatst is. Outdoor ging de Leuvenaar al over 5m85.

Sinds deze winter traint Broeders onder Greg en Helena Duplantis, de ouders van wereldrecordhouder Armand Duplantis. Zij zaten allebei in de tribune woensdag in Polen.