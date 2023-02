Het Britse leger gaat ­Oekraïense piloten opleiden om met ‘Navo-straaljagers’ te kunnen vliegen. Zo geeft Londen de bond­genoten de boodschap dat Kiev op termijn ook gevechtsvliegtuigen moet krijgen.

Hij had er weer zorgvuldig over ­nagedacht, Volodimir Zelenski. Over hoe hij zijn boodschap het best zou verpakken. De Oekraïense president bracht woensdag een verrassingsbezoek aan Londen. Als hij toch ...