Beroering in Diest rond komst van ‘neonaziband’

De komst van een omstreden metalband naar een muziekcafé zorgt voor beroering in Diest. Het Poolse Graveland wordt gelinkt aan nazi-ideologieën. De stad onderzoekt of het concert kan doorgaan.

‘The first Graveland gig ever in Benelux!’, jubelt het Diestse rock- en metalcafé Hell op hun Facebookpagina. Daarmee kondigen ze een concert aan van de Poolse pagan metalband dat plaats zou vinden op 29 april. Maar niet iedereen blijkt daar even enthousiast over: zowel bij onze redactie als bij de stad Diest liep er een klacht binnen dat die band nazisympathieën zou koesteren.

De spilfiguur van Graveland is frontman Rob ‘Darken’ Fidali, die in 1992 met de band begon. Sindsdien wordt die vaak beschouwd als een ‘NSBM’-band – een afkorting die staat voor ‘national socialist black metal’. In een nummer als ‘Four wings of the sun’ zingt Darken onder meer over ‘the light of the Aryan knowledge’. Maar het zijn vooral interviews met de Pool die voor beroering zorgen: in een interview met Decibel uit 2006 geeft Darken aan dat hij gelooft in ‘een heidens nationalisme’ dat gebaseerd is op ‘de segregatie van culturen.’ In datzelfde interview betoogde Darken ook dat er een ‘Racial holy war’ zat aan te komen waarbij het blanke ras zich zou moeten verdedigen.

Onder meer die passages leidden in 2016 tot hommeles toen de band geboekt stond op de Messe des Morts, een festival in het Canadese Montreal. Na protest uit Antifa-kringen tegen de komst van Graveland besloot de organisatie de stekker uit het festival te trekken. ‘Graveland is not NSBM’, reageerde de band toen op zijn Facebookpagina. ‘De band was nooit deel van een politieke beweging.’

Het is ook dat statement waar Café Hell-uitbater Erik De Pooter naar verwijst wanneer we hem aan de lijn krijgen. ‘Ik ken de band al sinds de jaren 90, en volgde hem vooral voor de muziek. Ik vroeg me onlangs af waarom ze nog nooit in België speelden, en dan hebben we hen geboekt. Pas vandaag ben ik op de hoogte gesteld van die links met het nazisme. We hebben de band dus absoluut niet geboekt om die reden, we willen met ons café geen neonazibands boeken. Maar de bandleden verwezen me door naar dat statement uit 2016, waarin ze afstand namen van de ideologie.’

Ook de stad Diest is inmiddels op de hoogte van de kwestie. Daar zullen de politiediensten een onderzoek instellen, waarna de stad kan beslissen of het concert kan plaatsvinden. ‘Wij hebben ook al contact gehad met de stad’, zegt De Pooter. ‘Morgen zou er intern overleg zijn. Als de stad zegt dat we moeten annuleren, zullen we dat doen, want onze relatie met de stad is altijd goed geweest.’