Wout van Aert en echtgenote verwachten tweede kindje

Heuglijk nieuws ten huize Van Aert. De wielrenner en zijn echtgenote Sarah De Bie verwachten een tweede kindje.

Het koppel deelde op sociale media een aankondiging van hun zomerbaby. Twee jaar geleden kregen ze al een zoontje, Georges. De 28-jarige Van Aert neemt in juli opnieuw deel aan de Tour de France. ‘Ik wil graag terug, want ben er altijd succesvol geweest’, zei de Kempenaar bij die aankondiging eind vorig jaar.

Van Aert en De Bie kozen er destijds bewust voor om jonge ouders te worden. ‘Het is een fijne gedachte dat hij nog een groot stuk van mijn carrière bewust zal meemaken. En dat hij al een grote jongen zal zijn als ik stop met fietsen. Dan kunnen we meteen leuke dingen samen doen. Reizen en zo’, zei Van Aert daar destijds over.