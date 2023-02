Politie onderzoekt link tussen opgerold prostitutienetwerk en gevonden romp in Deurne

Het oprollen van een Chinees prostitutienetwerk dat vooral actief was in de Brusselse Alhambrawijk, brengt mogelijk ook een oplossing in een lugubere moordzaak in Deurne.

Enkele bewoners van een appartementsgebouw aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne deden vrijdag 27 januari een lugubere vondst. Bij het verhuizen van een kast naar de ondergrondse berging ontdekten ze een onbekende reiskoffer. In die koffer bleek een vrouwentorso te zitten. Het lichaamsdeel kon ondertussen formeel geïdentificeerd worden als van de Chinese Li-Ling uit Barcelona. Zoals al eerder vermoed werd gaat het inderdaad om een vrouw die actief was als prostituee, ze gebruikte het alias ‘Linda’. De vrouw zou volgens onze informatie gewerkt hebben voor hetzelfde netwerk dat ook in de Alhambrawijk actief was. Het lijkt logisch dat haar moordenaar ook in dat netwerk gezocht moet worden.

De vrouw zou recent vermoord zijn in een appartement op de vierde verdieping van het gebouw in Deurne. Om sporen uit te wissen werd het appartement helemaal herschilderd.

In totaal werden na de actie in het Chinese prostitutiemilieu 27 mensen opgepakt. Negen van hen werden aangehouden. Ze worden beschuldigd van mensenhandel en het witwassen van geld. Naast bankbiljetten ter waarde van ongeveer anderhalf miljoen euro, werd vier ton aan muntstukken in beslag genomen.