Belastingaangifte wordt genderneutraal

Wettelijk samenwonende of getrouwde stellen krijgen vanaf dit jaar een belastingaangifte waarbij de oudste persoon eerst wordt vermeld. Als beide leden van geslacht verschillen, staat de man niet langer standaard eerst.

‘Onze fiscaliteit moet zich aanpassen aan onze samenleving’, laat de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V) optekenen in een persbericht. ‘Dat is de inzet van de fiscale hervorming, maar het is ook belangrijk voor de fiscale administratie en de fiscale documenten. Ik ga daarom graag in op de vraag van verschillende maatschappelijke organisaties om de neutraliteit van de aangifte te verzekeren.’

Het is bijna niet te geloven, maar in België stond anno 2023 bij man-vrouwstellen de man nog altijd eerst vermeld op belastingaangiften van getrouwde of wettelijk samenwonende koppels. Van Peteghem past die regel nu aan. Vanaf dit jaar, de aangiften voor het inkomstenjaar 2022 en het aanslagjaar 2023, zal de oudste persoon van het stel eerst vermeld worden.

In zijn persbericht benadrukt de minister nog dat de ‘wijziging enkel gevolgen heeft voor aangiften van koppels met een verschillend geslacht waarbij de vrouw ouder is dan de man’. Het zou gaan om in totaal 538.180 aangiften, dat is 23 procent van alle gezamenlijk belastbare dossiers. Er zal ook extra aandacht zijn voor menselijk fouten in deze omwenteling, zo benadrukt Van Peteghem nog.