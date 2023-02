Franse schrijver Michel Houellebecq wil Nederlandse ‘pornofilm’ laten verbieden

De Franse auteur Michel Houellebecq wil een Nederlandse film laten verbieden waarin hij te zien is en die door media als porno wordt bestempeld. De film Kirac 27 van het collectief KIRAC ((Keeping It Real Art Critics) moet op 11 maart uitkomen, maar de schrijver trekt zijn conclusies door de trailer, die hij lasterlijk en een explosie van geweld noemt.

In de trailer is de controversiële schrijver te zien als hij zonder shirt in bed een jonge vrouw kust. De advocaten van Houellebecq en zijn vrouw zijn juridische stappen begonnen om de film verboden te krijgen, zo melden Franse media.

Regisseur Stefan Ruitenbeek vertelt in de trailer dat Houellebecq hem had geschreven dat zijn huwelijksreis naar Marokko was gecanceld uit vrees voor een ontvoering door moslimextremisten, terwijl zijn vrouw een maand bezig was geweest ‘om vanuit Parijs de prostituees alvast te regelen’. Eind vorige maand verschenen al beelden van de film op Youtube.

Houellebecq is een van de bekendste Franse schrijvers van de moderne tijd. Voor zijn roman De kaart en het gebied kreeg hij in 2010 de belangrijke Franse literatuurprijs Prix Goncourt.

Het werk van Houellebecq wordt regelmatig bestempeld als vrouwonvriendelijk en islamofoob. In interviews en publicaties haalt hij regelmatig de extreemrechtse complottheorie over ‘omvolking’ aan, die meent dat de Westerse inheemse bevolking langzaam maar zeker wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse cultuur.