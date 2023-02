Tweeling van anderhalf jaar oud na veertig uur van onder het puin gehaald in Gaziantep

In het Turkse Gaziantep hebben reddingswerkers een tweeling van anderhalf jaar na veertig uur van onder het puin gehaald. Zij woonden op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw en overleefden de ramp. Ook hun vader en moeder werden gered.

Op het eerste gezicht leek er niet veel kans op overlevenden, nadat een appartementsgebouw van zes verdiepingen herleid werd tot een hoopje brokstukken na de aardbeving in het Turkse Gaziantep. Maar omwonende gaven niet op. Een man klom op wat vroeger het dak van het gebouw was en hoorde de stem van zijn broer, die met zijn vrouw en kinderen op de vijfde verdieping van het gebouw woonden. Tegen de namiddag hadden reddingswerkers de man zijn familie gelokaliseerd en begonnen ze een weg te banen door de brokstukken. Ze moesten uiterst voorzichtig te werk gaan om ervoor te zorgen dat het gebouw niet nog verder zou instorten.

Het gebouw zou meer dan twintig jaar oud zijn, schrijft de New York Times, en voldeed daardoor niet aan de strengere normen die er kwamen na de aardbeving van 1999. Alle huizen rondom stonden nog steeds recht, maar van het gebouw waar Ibrahim Karapirli en zijn familie woonde, bleef niets meer over.

De reddingswerkers gebruikten een speciale camera om tot bij de Karapirli-familie te geraken. Na nog extra puin te hebben verwijderd en materiaal tot bij de familie te hebben gebracht, weerklonken er na enkele uren luide kreten. Een tweeling (1,5), een meisje genaamd Elcin en een jongen genaamd Eray Ahmet, werden door hulpverleners naar boven gebracht. Zij lagen uiteindelijk zo’n 40 uur onder het puin. De moeder en vader volgden niet veel later. Maar van hun twee andere kinderen Enes (11) en Erdem (12) was woensdag nog geen spoor.

Hoeveel mensen er precies onder de puinhoop liggen, weten de reddingswerkers niet. Een man vertelde aan de New York Times dat zijn vrouw al overleden was, maar dat zijn zoon nog steeds in het gebouw was. Een vrouw verklaarde dan weer dat haar 90-jarige schoonvader er alleen woonde. Zijn bed werd teruggevonden, maar de man was zelf niet in zijn kamer.