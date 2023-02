Peperdure ‘telefoonrekening’ voor Waalse parlementsleden

Allo?

Het nieuwe Huis van de Waalse parlementsleden in Namen slaagt er ook zonder griffier in om nog duurder te worden. Onder Frédéric Janssens liepen de kosten voor het grote bouwproject volledig uit de hand. Volgens de laatste ramingen zou er 46,1 miljoen euro nodig zijn, liefst vier keer meer dan oorspronkelijk gepland. Maar Janssens is intussen geschorst, het gerecht zit op de zaak, en met André Frédéric (PS) is er een nieuwe parlementsvoorzitter. En toch duiken er nu opnieuw problemen op, goed voor 85.000 euro extra.

Want wat blijkt? Vanuit het nieuwe Huis van de parlementsleden is het zeer lastig telefoneren, de gsm-ontvangst is er bijzonder pover. Dat is nogal vervelend op de plek waar de bureaus van de Waalse parlementsleden en verschillende commissiezalen gevestigd zijn. ‘Inderdaad, het gsm-net werkt binnen niet optimaal. Maar de wifi draait wel perfect’, reageert Frédéric – de parlementsvoorzitter, niet de griffier – in Le Soir. ‘Volgens de technische ploegen is het een fenomeen dat erg moeilijk te voorzien is.

Allo? Allo?

Er is gelukkig beterschap op komst in Namen. Zodra de telefoonproblemen werden gedetecteerd, werd er een onderzoek opgestart. Als er in het gebouw een aantal gsm-antennes extra worden geplaatst, kan er binnenkort weer naar hartenlust getelefoneerd worden van en naar het Waals parlement. ‘Het dossier is voorgelegd aan de leden van het bureau van het Waals Parlement, die elk investeringsproject grondig tegen het licht houden.’ Laat het uitgerekend dat bureau zijn dat enkele weken geleden collectief ontslag moest nemen omdat het tekortschoot in zijn controle op de oplopende facturen die de geschorste griffier hen de voorbije jaren onder de neus duwde. Het nieuwe bureau gaf unaniem groen licht om een openbare aanbesteding uit te schrijven. ‘We hebben in verschillende investeringsdossiers de kosten al kunnen drukken, maar hier was dat gewoon niet denkbaar’, zegt Frédéric.

Het gaat om een extra kost van 85.000 à 140.000 euro. Het enige goede nieuws is dat dit bedrag kleiner is dan de marge die in de laatste kostenraming van het grote bouwproject is voorzien. Le Soir merkt terecht op dat dit soort fratsen dan wel niet meer te vaak moeten gebeuren. De buffer bedraagt 400.000 euro. Meer dan drie-vier keer mag het dus niet meer gebeuren. Spannend.

Groene mat

Boze boeren op het Martelaarsplein woensdag. Voor het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) voerden ze actie tegen het stikstofakkoord. Vanuit landbouwend Vlaanderen werden daar 20.000 bezwaarschriften tegen ingediend. ‘De Vlaamse regering probeert het dossier snel door te duwen door het te koppelen aan de Europese landbouwsubsidies waarmee onze boeren kunnen vergroenen. Dat maakt ons heel ongerust. We willen dat de Vlaamse regering ernstig rekening houdt met de 20.000 bezwaren en op basis daarvan haar definitief akkoord bijstuurt’, aldus Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens. De boeren brachten een groene mat van 30 vierkante meter mee om hun woorden kracht bij te zetten. Zij vrezen immers dat hun 20.000 bezwaren – komt ‘ie – onder de mat geveegd worden.