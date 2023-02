Geen nieuwe coronavarianten opgedoken in China

De recente coronagolf in China heeft geen nieuwe gevaarlijke virusvarianten doen ontstaan, melden Chinese staatswetenschappers. Onafhankelijk internationaal onderzoek bevestigt de vaststelling.

Er zijn geen gevaarlijke nieuwe varianten van het coronavirus opgedoken tijdens de recente covid-19-uitbraak in China. Dat blijkt uit een genetische analyse van enkele honderden virusstalen die tussen begin november en eind december werden afgenomen bij zieke bewoners van Peking.

In China woedde de afgelopen drie maanden een hevige covid-19-epidemie, die werd veroorzaakt door omikron-subvarianten van het coronavirus. Die varianten hadden in de rest van de wereld al eerder tot een golf van besmettingen geleid.

In China brak de epidemie pas los toen het land zijn strenge covid-nultolerantiebeleid liet varen. Dat de Chinese overheid begin dit jaar, nog in volle corona-epidemie, de quarantaineregels voor inreizende internationale reizigers schrapte en zijn inwoners weer onbeperkt naar het buiten­land liet reizen, leidde in de rest van de wereld tot zenuwachtigheid. De vrees was dat de Chinese coronagolf nieuwe, gevaarlijke virusvarianten kon doen ontstaan, die naar de rest van de wereld konden overslaan en zo een nieuwe golf van de pandemie zouden op gang trekken. De alfa-, beta-, gamma-, delta- en omikronvarianten van het coronavirus waren immers tijdens ongecontroleerde covid-uitbraken ontstaan, in respectievelijk Engeland, Zuid-Afrika, India, Brazilië en opnieuw Zuid-Afrika.

Om de import van een eventuele nieuwe Chinese coronavariant te voorkomen, voerden diverse landen beperkingen in voor reizigers die aankwamen uit China, zoals de verplichting om vóór inscheping op de luchthaven een recente negatieve pcr-test voor te leggen.

Maar zo’n nieuwe variant is dus niet ontstaan, rapporteren wetenschappers van de Chinese Academie van Wetenschappen deze week in het vakblad The Lancet. Twee maanden na het begin van de coronagolf waren in Peking nog steeds de subvarianten BF.7 en BA5.2 aan zet, die de epidemie begin november hadden doen opflakkeren.

Over de maand januari geven de onderzoekers geen informatie, maar de Chinese rapportage spoort met internationaal ingezamelde gegevens en met data die andere onderzoeksgroepen hebben vrijgegeven, aldus viroloog Piet Maes (Rega Instituut KU Leuven). ‘Ze komt ook overeen met de gegevens die ons lab heeft verkregen door analyse van vliegtuigafvalwater.’ Diverse landen hebben de afgelopen maand januari vliegtuigafvalwater van inkomende vluchten uit China geanalyseerd en pcr-tests afgenomen van inreizende passagiers uit China. In geen van die stalen werden sporen van een nieuwe coronavariant opgepikt.