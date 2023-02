Servisch Parlementslid stapt op wegens porno kijken tijdens zitting

Zvonimir Stevic, een Servisch Parlementslid, heeft dinsdag ontslag genomen. In een video, die viraal is gegaan op sociale media, is te zien hoe hij tijdens een zitting pornografische beelden bekeek op zijn telefoon.

Zvonimir Stevic is een oudgediende van de Socialistische Partij (SPS), een minderheidspartij in de regeringscoalitie. Hij bekeek de beelden tijdens verhitte debatten in het Parlement vorige week over de normalisering van de betrekkingen tussen Servië en Kosovo. Hij komt zelf uit Kosovo en was ooit adjunct-minister voor het gebied. Het incident ontlokte de regerende Progressieve Partij (SNS) kritiek. Zijn eigen partij vroeg om zijn ontslag.

Tijdens de zitting kwam het tot botsingen, toen Parlementsleden van de nationalistische oppositie rechtstonden en pancartes in de lucht staken om ‘verraad’ aan de kaak te stellen. Zij werden daarop door SNS-leden geduwd.

Servië en Kosovo staan onder zware druk vanuit het Westen om een akkoord te vinden en de plooien glad te strijken, nu Rusland oorlog voert met Oekraïne. Kosovo riep in 2008 de eenzijdige onafhankelijkheid uit van Servië. Servië erkent die onafhankelijkheid niet en beschouwt Kosovo als een Servische provincie. Met steun van Moskou en Peking verhindert Belgrado dat Pristina lid wordt van een reeks internationale instellingen, zoals de Verenigde Naties.