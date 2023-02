Zelfs na een aardbeving krijgt oorlogsgebied Idlib geen humanitaire hulp

De aardbeving in Zuidoost-Turkije komt dubbel zo hard aan voor de bevolking van Idlib. Reddingsacties komen er maar moeizaam op gang in de door oorlog verscheurde noordwestelijke provincie in Syrië. Het is het enige gebied die niet onder het Assad-regime valt en waar gewapende milities heersen. De burgerbevolking beleeft er dus een ramp bovenop een ramp Hoe komt het dat het conflict er muurvast zit? En hoe verdiept de aardbeving de noodlottige situatie van de burgerbevolking?





