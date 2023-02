‘Sterke aanwijzingen’ voor akkoord van Poetin voor neerhalen MH17

Onderzoek toont aan dat Russisch president Vladimir Poetin een actieve rol heeft gespeeld bij het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Verder zien onderzoekers geen aanknopingspunten meer voor extra onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014.

Het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 wordt stilgelegd. Dat is woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie van het Joint Investigation Team (JIT). In dat team werken Nederland, België, Australië, Maleisië en Oekraïne sinds 2014 samen aan het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne. ‘Het onderzoek heeft zijn limiet bereikt, alle aanknopingspunten zijn uitgeput’, aldus persofficier van justitie Digna van Boetzelaer.

Volgens het JIT wijst alles erop dat Russische president Vladimir Poetin een actieve rol speelde bij het neerhalen van MH17. Zo was hij betrokken bij de levering van wapentuig naar Oost-Oekraïne, wat leidde tot het neerhalen van de vlucht met een Boek-raket. Ondanks deze sterke aanwijzingen kan Poetin volgens het JIT niet vervolgd worden. Het vergaarde bewijs is niet concreet genoeg om tot een veroordeling te leiden.

Het JIT liet tijdens de persconferentie een getapt telefoongesprek uit 2017 horen, tussen Poetin en Ihor Plotnytsky, de toenmalige leider van de zelfverklaarde volksrepubliek Loehansk. In het gesprek is te horen dat Poetin aan Plotnytsky vraagt wat de militaire situatie in Loehansk is, en of de situatie ‘geïntensiveerd is’. De twee mannen besluiten in het gesprek ook om de situatie persoonlijk te spreken.

Celstraffen

De ramp gebeurde op 17 juli 2014 in Oost-Oekraïne, waar separatisten vochten tegen het Oekraïense regeringsleger. Eind vorig jaar veroordeelde de rechtbank van Den Haag drie pro-Russische rebellen bij verstek tot levenslange celstraffen voor hun rol bij het neerhalen van MH17. Dat gebeurde na jarenlang onderzoek van het JIT.

Dat het onderzoek is stilgelegd betekent niet dat het definitief is afgerond. Zou er nieuw bewijs naar buiten komen, dan kan het JIT het onderzoek hervatten. Voorafgaand aan de persconferentie was er een bijeenkomst voor nabestaanden. Zij werden daar al op de hoogte gesteld van het stilleggen van het onderzoek.