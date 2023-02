De reddingswerken na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië zijn volop aan de gang. Heel wat reddingswerkers en vrijwilligers trekken naar de getroffen gebieden om hulp te bieden. Ook sturen meer dan twaalf landen speciaal getrainde honden om er deel te nemen aan de zoekacties. In dit artikel zetten we enkele opvallende beelden op een rij.