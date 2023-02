Pukkelpop verhoogt ticketprijzen, maar je kunt in schijven betalen

Pukkelpop heeft nieuwe namen bekendgemaakt. Op woensdag 15 februari start de ticketverkoop. Die zijn zoals verwacht duurder, maar Pukkelpop biedt ook een betaling in drie beurten aan zonder extra kosten.

Zoals verwacht stijgen de prijzen dit jaar voor de festivals, en Pukkelpop vormt daarop geen uitzondering. Voor een dagticket betaal je 119 euro (vorig jaar was dat 115 euro, in 2019 was het 100 euro). Ook de combitickets zijn wat duurder geworden. In 2022 betaalde je 245 euro, dit jaar is dat 20 euro meer: 265 euro.

Zoals altijd is reizen per openbaar vervoer naar Kiewit inbegrepen in de ticketprijs. Tickets voor donderdag zijn niet apart verkrijgbaar. Op donderdag raak je wel binnen met een vrijdagticket of een combi.

Gespreide betaling

Pukkelpop lanceert een opmerkelijk nieuwtje: als je 18 bent en je hebt een kredietkaart, dan kan je tot en met 30 april kiezen voor een gespreide betaling in drie delen. ‘Je rekent het verschuldigde bedrag dus niet meteen af. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze service’, staat te lezen op de Pukkelpopsite.

Eet- en drankbonnen kosten 3,25 euro in voorverkoop (vorig jaar 3 euro) en op het festival zelf 3,5 euro. Vorig jaar betaalde je 3,3 euro op de wei.

Camping Relax dichterbij

Kamperen op Camping Chill kost dit jaar 34 euro (vorig jaar 30 euro). Voor die prijs logeer je recht tegenover het festivalterrein. Er is een ‘pre-pitched’ zone: een zone waar al tenten staan opgezet bij aankomst op het campingterrein. Zo’n tentje kan je reserveren. Nieuw is dat Camping Relax nu dichterbij het terrein ligt, ‘schuin tegenover het festivalterrein, op een kleine vijf minuutjes wandelen’. Voor dit campingticket betaal je 15 euro. Tot nog toe was Camping Relax altijd gratis.

Nieuwe namen

Pukkelpop loste vandaag ook een elftal nieuwe namen. Yungblud staat vrijdag 18 augustus op de main stage en ook Years & Years en Moderat komen die dag naar Kiewit. Op zaterdag komt Bicep live zijn ding doen. Ook voor de zaterdag aangekondigd: Joost, Rema en Turnstile. Op zondag werden Dropkick Murphys, Foals, Reinier Zonneveld en King Gizzard and The Lizard Wizard aan de affiche toegevoegd.

Eerder werden headliners Billie Eilish, Angèle, Anne-Marie, Florence + The Machine en The Killers bekendgemaakt.

De ticketverkoop start woensdag 15 februari om 13 uur.