Mitt Romney clasht met liegend parlementslid: ‘Jij zou hier niet mogen zitten’

Ex-presidentskandidaat Mitt Romney gebruikte harde woorden tegen nieuweling en mederepublikein George Santos in de marge van de State of the Union. De aanvaring toont een tweespalt tussen de klassieke Republikeinen en de populisten binnen de partij.

De ervaren Republikeinse senator Mitt Romney steekt zijn argwaan voor George Santos, zijn kersverse collega in het Huis van Afgevaardigden, niet onder stoelen of banken. ‘Hij hoort hier niet thuis’, zegt de man over zijn partijgenoot aan de pers. ‘Ik had niet verwacht dat hij zou komen handjes schudden met de senators en de president. Hij zou zich achteraan gedeisd moeten houden.’

De populistische Santos rijgt de leugens aan elkaar, iets waar het ethisch comité van het Huis van Afgevaardigden zich momenteel over buigt. In afwachting van het oordeel van het comité stapte alvast Santos uit alle parlementaire commissies.

De waslijst aan onwaarheden is lang. Eens verkozen, achterhaalde de pers steeds meer verzinsels op zijn cv. Van zijn succesvolle studies aan een topuniversiteit of carrière als bankier bleek niets te kloppen. Verder zoog hij een volleybalcarrière uit zijn duim, verzon hij het verhaal dat zijn moeder omkwam bij de aanslagen op 9/11 en ‘missprak’ zich over zijn achtergrond. Iedereen had begrepen dat hij joods was, ‘jewish’, maar hij bedoelde ‘jew-ish’, wat ‘joods-achtig’ moet betekenen.

Santos maakte het zo bont dat zelfs heel wat partijgenoten hem liever zien vertrekken. En dan vooral klassieke Republikeinen zoals Romney. ‘(Santos) zegt dat hij zijn cv heeft opgesmukt. Komaan, dat is niet opsmukken. Dat is liegen. Mocht hij enige schaamte kennen, was hij nu niet opgedaagd.’ Romney hoopt dat Santos moet opstappen na het onderzoek van het ethisch comité.

President Joe Biden weigerde handen te schudden met Santos Foto: AFP

Kreeg Romney al weerwoord van Santos? Als een journalist dat vraagt, antwoordt Romney ongeïnteresseerd: ‘Dat zou kunnen, maar ik heb het niet gehoord.’ Via Twitter bijt Santos nochtans van zich af. Hij herinnert Romney aan zijn onsuccesvolle presidentscampagne in 2012, toen hij de duimen moest leggen tegen zittend president Barack Obama. ‘Hey Romney, jij zult nooit president worden’, luidt een andere tweet, waarin Santos een oude post oprakelt waarin hij de verkiezingsoverwinning van Donald Trump voorspelt.

Hey @MittRomney just a reminder that you will NEVER be PRESIDENT! https://t.co/ANxiQPxAua — George Santos (@Santos4Congress) February 8, 2023