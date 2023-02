Meer dan twaalf landen sturen speciaal getrainde honden naar Turkije om er deel te nemen aan zoek- en reddingsacties. De reddingshonden uit Mexico hebben een bijzondere reputatie, omdat het land al vaak met aardbevingen te maken had.

Mexico, een land dat al vaker geteisterd werd door aardbevingen, stuurde dinsdag een keure van zijn vermaarde reddingshonden naar Turkije om er mee te helpen mensen onder het puin op te sporen. De zestien honden zijn speciaal opgeleid voor deze taak. Nog eens elf andere landen, waaronder Zwitserland, India en de Verenigde Staten, stuurden ook al een team van zulke honden naar de geteisterde regio’s.

De Mexicaanse hond Frida, een kruising tussen een labrador en een golden retriever, gekleed in een beschermende bril en schoentjes, werd enkele jaren geleden nog beroemd omdat ze twaalf mensen het leven redde en nog eens veertig lichamen hielp lokaliseren in reddingsoperaties in Mexico, Haïti, Guatemala en Ecuador. De hond werd een nationale ster. Overal verscheen haar beeltenis als graffiti op de muren, en in Puebla werd een bronzen standbeeld voor haar opgericht. Frida is intussen gestorven, maar Ecko, een Mechelse scheper die net als Frida zijn sporen verdiende bij een grote aardbeving van 2017, werd dinsdag op de tarmac in Mexico gespot, schrijft de BBC.

Ook vrijwilligers van internationale hulporganisaties zoals het Rode Kruis reizen af naar Turkije met hun honden. Zo zegt Ángel Daniel Hernández van het Mexicaanse Rode Kruis in deze video dat hij zijn viervoeter Rex al vijf jaar voorbereidt op zijn taak om mensenleven te redden.

De honden worden getraind om hun baasjes te wijzen op de aanwezigheid van een overlevende of een lijk, door te blaffen en op de grond te krabben waar de geur het sterkst is. Omdat ze minder wegen dan de zware machines die worden ingezet om puin te ruimen, zijn ze een dankbare partner in de zoektocht naar overlevenden.